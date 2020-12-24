Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростовской области 31 декабря станет выходным днём, указ об этом подписал губернатор Василий Голубев, сообщила пресс-служба облправительства 24 декабря.

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В соответствии с документом выходной день с субботы, 26 декабря, переносится на четверг, 31 декабря. Решение распространяется на государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Ростовской области.

Также документом рекомендуется принять соответствующее решение руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря 2020 года выходным по всей России, поднял 23 декабря на заседании Госсовета председатель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Президент Владимир Путин предложение поддержал.