Саранск, , 10:00 — REGNUM В Мордовии ситуация с коронавирусом остается напряженной. Работа системы здравоохранения в предстоящие праздничные дни обсуждалась в ходе заседания оперативного штаба, которое провел врио главы республики Артём Здунов.

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В течение двух последних месяцев ежедневно выявляется 86−90 новых случаев заражения коронавирусом, а также около 180 случаев внебольничной пневмонии.

В настоящее время в 17 госпиталях республики развернуто 2710 коек инфекционного профиля. По состоянию на 23 декабря занято 77,8% мест в ковидных центрах.

Было отмечено, что сохраняется проблема с дефицитом лекарств, однако в ее решении есть положительная динамика.

В период новогодних праздников перед системой здравоохранения поставлены задачи: сохранить доступность медицинской помощи для всех жителей республики; не снижать объемов тестирования населения в праздники; обеспечить достаточное количество дежурных бригад скорой помощи и автотранспорта, не исключая привлечение машин из других отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в республике выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 790 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2212 человек.

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