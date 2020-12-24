Красноярск, , 09:59 — REGNUM В Красноярском крае прививку от гриппа сделали более 1,54 млн человек, что составляет 56,6% населения. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 22 декабря в Красноярском крае было привито 1 540 093 человека, включая 380 731 ребёнка.

«На данный момент охват вакцинацией составляет 56,6% населения края», — говорится в сообщении ведомства.

Большая часть граждан — 1 390 909 человек — получили прививку бесплатно, за счёт средств федерального бюджета. Ещё 149 184 человека были привиты за счёт личных средств или средств работодателя.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Красноярском крае заболеваемость ОРВИ составляет 48,2 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 6,1%. Отмечается, что подобная ситуация наблюдается в регионе в течение последних семи недель.

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