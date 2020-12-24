Владикавказ, , 09:56 — REGNUM В соединениях 58-й общевойсковой армии, дислоцированных на Северном Кавказе, приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции. Прививки получили в первую очередь сотрудники медицинских организаций, которые оказывают помощь больным с COVID-19, сообщили 24 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

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Кроме того, в вакцинации участвовали командиры и военнослужащие, несущие дежурство в центрах управления оперативно-стратегического командования ЮВО. Помимо этого, в общевойсковых армиях Южного военного округа стартовала вакцинация военных, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от COVID-19 в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа в начале декабря 2020 года.