Ставрополь, , 09:56 — REGNUM Правоохранительные органы пресекли на Ставрополье нелегальный игорный бизнес. В отношении пяти человек возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в декабре 2019 года двое мужчин в помещении, находящемся в столице края, установили игровое оборудование и стали проводить там азартные игры. Также они взяли на работу одного молодого человека и двух женщин, которые выполняли функции администраторов игорного заведения.

Посетители клуба передавали администраторам деньги и сообщали номер компьютера, на котором они хотят играть. После этого администраторы с помощью специальных программ отправляли на выбранный компьютер виртуальную сумму, эквивалентную полученной от клиента. Затем клиент выбирал одну из предложенных игр, и в процессе игры с виртуального счета списывались средства в размере установленной ставки.

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