Благовещенск, , 09:55 — REGNUM В ходе онлайн-переговоров с секретарём Комитета КПК города Хэйхэ Ма Ли губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о готовности открыть движение по новому мосту из Благовещенска в Китай в январе 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Стороны отметили совместную слаженную работу при организации пограничных коридоров с января по апрель 2020 года. Почти две тыс. граждан России и Китая вернулись домой. С соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции в пандемию осуществлялись грузовые перевозки между соседними регионами двух стран.

Самое ожидаемое событие, как для жителей Благовещенска, так и для населения Хэйхэ, — это открытие моста через Амур из России в Китай.

«Главные наши ожидания в 2021 году связаны со скорейшим запуском движения по автомобильному мосту. Российская сторона настроена на январь будущего года. Понимаю, что начинать движение придётся в условиях продолжения пандемии, а значит, с учётом жестких санитарных требований. Но запускать объект надо», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста началось в конце 2016 года, одновременно с двух сторон. Каждая из стран построила по 540 метров моста. Длина всего перехода с учетом подъездных путей составляет около 20 км. Ранее заявлялось, что движение по мосту готовы открыть сразу после снятия ограничений, введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции.