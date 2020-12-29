29 декабря 2020 | Время чтения 9 мин

Артём Дубровский, , 01:00 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM продолжает подводить игровые итоги тяжёлого, но наполненного достойными проектами года. В этот раз речь пойдёт о наиболее значимых, обсуждаемых и изобретательных релизах для тех, кто любит «размять мозги» и раздать парочку приказов, — стратегических и тактических играх самого разного масштаба и наполнения.

Стратегии и тактические игры 2020 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

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Warcraft III: Reforged

Разработчик: Blizzard Entertainment

Средняя оценка на Metacritic: 59 баллов из 100

Доступные платформы: PC

Ремейк культовой стратегии Warcraft III сложно назвать одним из главных хитов 2020 года и куда сложнее назвать успешной игрой в принципе. Релиз Reforged был абсолютным провалом: с десятками багов, отсутствием многих важных функций оригинала и полным несоответствием ожиданиям геймеров. Помимо всего этого, игроки из России восприняли новую версию озвучки любимых персонажей практически как личное оскорбление. Как итог — самые низкие баллы на Metacritic в истории и массовое порицание разработчиков из Blizzard в течение многих недель.

Однако команда «Метелицы» не отчаялась и занялась планомерной «полировкой» проекта. Сейчас он выглядит и играется куда лучше, чем в начале года, однако рейтинг пользователей на Metacritic так и не вырос выше 0,6 балла из 10. Тем не менее это всё ещё Warcraft III, хоть и с непривычной «подтяжкой лица». Пожалуй, эта версия больше подойдёт тем, кто ещё не знаком с историей Азерота и трагичной судьбой Артаса Менетила. «Старичкам» же лучше обратиться к версии 2003 года.

Читайте подробнее в: Страх и ненависть вокруг Blizzard: почему провалился Warcraft Reforged?

Xcom: Chimera Squad

Разработчик: Firaxis Games

Средняя оценка на Metacritic: 77 баллов из 100

Доступные платформы: PC

После зрелищных сюжетов дилогии перезапусков Xcom, где игроки отражали полномасштабное инопланетное вторжение, решение разработчиков сделать камерную игру про небольшой отряд городской полиции казалось как минимум странным. Однако, как показал релиз Chimera Squad, у такого подхода было множество плюсов: более цельная история, хорошо прописанные персонажи и несколько геймплейных особенностей, которых не могла себе позволить «большая» Xcom. А ещё в спин-оффе (назвать его полноценным продолжением серии пока довольно сложно) наконец-то появилась возможность создать отряд, целиком состоящий из инопланетян разных видов, — кто из фанатов франшизы не мечтал о таком?

При этом Chimera Squad практически не уступает своим старшим собратьям в тактической глубине. Локации стали меньше, способов «сделать врагам больно» больше, а визуальная стилистика и геймплейный базис не изменились совсем. Противники всё ещё наносят большой урон, ваши солдаты промахиваются в упор, а после каждого хода лучше сохраняться вручную — на всякий случай.

Gears Tactics

Разработчик: The Coalition, Splash Damage

Средняя оценка на Metacritic: 81 балл из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Неожиданных идей решили придерживаться и разработчики серии Gears of War — они захотели превратить популярный «мясной» боевик в пошаговую тактическую игру с планированием каждого действия. И, несмотря на все возможные риски, у дуэта из The Coalition и Splash Damage получился достойный проект, который не только хорошо показывает себя в новом для серии жанре, но и придерживается сильных сторон франшизы.

Даже изометрическая перспектива и необходимость отдавать команды, а не выполнять их самому не заставили игру растерять привычную для серии Gears of War суровость и натуралистичную жестокость. Бензопилы всё ещё с рёвом вгрызаются в тела пришельцев, гранаты громко разрываются за вражескими укреплениями, а солдаты басом выкрикивают пафосные реплики о войне и долге. На выходе получился добротный аналог современных Xcom со своими особенностями и уникальным колоритом.

Desperados III

Разработчик: Mimimi Games

Средняя оценка на Metacritic: 86 баллов из 100

Доступные платформы: PC

Сразу после релиза геймеры окрестили Desperados III чуть ли не лучшей тактической игрой всех времён. Причин для того было предостаточно: успешное развитие идей Shadow Tactics, колоритные персонажи, увлекательный сюжет, многообразие тактических ситуаций и ощущение «настоящего вестерна» в придачу. Стоит также отметить, что местная история является приквелом оригинальных Desperados, а значит, замечательно подойдёт для первого знакомства с серией.

Wasteland 3

Разработчик: inXile Entertainment

Средняя оценка на Metacritic: 82 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Триквел постапокалиптической ролевой игры Wasteland должен порадовать любителей богатой истории со множеством ответвлений, чёрного юмора и напряжённых тактических сражений. Новый проект inXile Entertainment взял всё лучшее от второй части франшизы и дополнил это новыми механиками и забавными особенностями — вроде возможности использовать в бою огромный бронированный вездеход. Если вы предпочитаете силовой подход, то будьте готовы провести десятки часов за пошаговыми схватками с тщательным продумыванием каждого действия. Если любите решать проблемы словами — почти в каждом задании найдутся специальные опции и для вас. Объединив все вышеперечисленные элементы со множеством колоритных героев и потрясающими видами заснеженных гор Колорадо, разработчикам удалось сделать весьма достойную RPG, способную увлечь на несколько недель.

Iron Harvest

Разработчик: KING Art

Средняя оценка на Metacritic: 75 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

«Железный урожай» — это новая стратегия в реальном времени, созданная по мотивам работ польского художника Якуба Розальски об альтернативной истории и могучих дизельпанк-роботах. В ней игроки должны возглавить одну из трёх фракций и побывать на полях боя, где люди и механизмы сражаются до последнего вздоха — или до остановки двигателя. К сожалению, интересный и очень живописный мир проекта не перекрывает многочисленные проблемы игрового процесса: малое количество зданий и боевых единиц, откровенно слабый искусственный интеллект и регулярно встречающиеся баги. Остаётся лишь надеяться, что разработчики продолжат «полировать» своё творение и смогут довести его игровую часть до уровня эстетической.

Crusader Kings 3

Разработчик: Paradox Development Studio

Средняя оценка на Metacritic: 91 балл из 100

Доступные платформы: PC

Новую игру в серии Crusader Kings можно причислить сразу к нескольким жанрам: «песочница», ролевая игра, симулятор и, конечно же, глобальная стратегия. У разработчиков из Paradox Development Studio получился удивительный по своей глубине проект, который может регулярно генерировать увлекательные истории практически без помощи игрока. Здесь найдётся место и сражениям, и политическим интригам, и дипломатии, и ролевому отыгрышу, и любовной линии — останется лишь выбрать, какая составляющая Crusader Kings 3 приглянулась вам больше других.

Пожалуй, сейчас игру можно упрекнуть только в недостаточном количестве контента (что скоро изменится с выходом дополнений) и громоздком интерфейсе, который может отпугнуть казуальных игроков, не слишком знакомых с серией или жанром. Для всех остальных — это обязательный к прохождению проект и потенциальный обладатель звания «лучшей игры 2020 года».

Empire of Sin

Разработчик: Romero Games

Средняя оценка на Metacritic: 65 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Джон Ромеро, один из авторов оригинальной Doom и живая легенда игровой индустрии, вот уже почти 20 лет пытается удивить геймеров новым хитом. К сожалению, его недавнюю Empire of Sin пока что можно причислить только к провальным попыткам — на хорошую игру и детище талантливого гейм-дизайнера она пока похожа меньше всего. Тактическая стратегия про мафию с элементами RPG, менеджментом ресурсов и персональными заданиями персонажей — что могло пойти не так? Как оказалось, многое.

В игре бессчётное количество багов и недочётов, а даже самые интересные и амбициозные идеи реализованы на удивление неталантливо и просто. Тактические бои получились слишком простыми, сюжет неинтересным, интерфейс громоздким, а историческая составляющая проекта — до ужаса неточной. В частности, всё ещё непонятно, как именно Ромеро хочет объяснить банды, почти целиком состоящие из женщин и темнокожих, в США 1920-х годов.

Читайте подробнее в: Empire of Sin: самая скучная и толерантная игра про гангстеров

Total War Saga: Troy

Разработчик: Creative Assembly

Средняя оценка на Metacritic: 75 баллов из 100

Доступные платформы: PC

Разработчики из Creative Assembly настолько поднаторели в создании стратегий из серии Total War, что к их новым релизам редко возникают хоть какие-то вопросы — настольной рабочим и увлекательным за прошедшие годы стал их геймплейный базис. В Troy игроки станут свидетелями и участниками Троянский войны: как реальных событий, так и фантазий древнегреческих поэтов. При этом разработчики постарались показать боевые действия с учётом мифических сил — с минотаврами, кентаврами и могущественными богами, помогающими каждой из армий. На выходе получилась ещё одна достойная стратегия с довольно скромным (по сравнению с другими играми серии) масштабом, но интересным наполнением.

Othercide

Разработчик: Lightbulb Crew

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

Невероятно стильная монохромная тактика Othercide берёт рабочую основу более дорогих и крупных проектов, при этом щедро разбавляя её элементами rogue-lite и необычными нововведениями. В ней вы будете управлять отрядом Дочерей, хладнокровных воительниц, пытающихся спасти мир от вечной тьмы. В сложных тактических сражениях придётся часто погибать, отдавать своих бойцов в жертву для получения бонусов и как итог — начинать прохождение с самого начала — уже с новыми условиями и приятными усилениями. Пока игра не может похвастаться серьёзным масштабом и разнообразием контента, но её идея, визуальный стиль и реализация большинства механик совершенно точно перекрывают почти все недочёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Doom, Mortal Kombat и Hades: лучшие игровые боевики уходящего года