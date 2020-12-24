Ульяновск, , 09:53 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сегодня, 24 декабря, уходит на дистанционный режим работы из-за плохого самочувствия. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграмме».

"Сегодня почувствовал себя не очень хорошо. Температура поднялась, есть кашель. Решил сдать анализы. Пока жду результатов, поработаю удалённо. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в пандемию лабораторно подтверждено 34 057 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 30 969 человек, умерли 435 пациентов.

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Всего с начала пандемии в регионе проведено 511 564 лабораторных исследования в отношении 483 504 человек.