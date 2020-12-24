Андижан, Узбекистан, 24 декабря 2020, 09:51 — REGNUM Хокимом (главой) узбекистанского Андижана временно назначен Ибрагим Холматов, который ранее занимал должность заместителя главы города, сообщает 24 декабря агентство Kun.uz.
Отмечается, что у действующего главы Андижана Бахрома Хайдарова возникли проблемы со здоровьем. Холматов занимал пост заместителя по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.
Ранее Ибрагим Холматов также временно занимал пост главы города. Бахром Хайдаров возглавил Андижан в октябре 2019 года. Более точные сведения о состоянии его здоровья не сообщаются.