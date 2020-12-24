Скопье, , 15:21 — REGNUM Министр образования и науки Мила Царовска 23 декабря выступила с пресс-конференцией, в ходе которой рассказала о предстоящей образовательной реформе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее сообщениями о предстоящей реформе воспользовались оппозиционеры из ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) для того, чтобы заявить о том, что министерство образования намерено исключить историю из школьной программы. Аргумент был особенно сильным на фоне противостояния по вопросам идентичности с Болгарией.

По словам Царовской, решение о необходимости реформы было принято из-за низкой успеваемости школьников. Реформа не будет предполагать исключение каких-либо предметов из школьной программы — будут подготовлены новые учебные тексты, а преподавательский состав будет ознакомлен с методиками так называемого интегрированного обучения.

Ожидается, что уже в следующем учебном году в стране по новым учебным программам будут учиться школьники 1−6 классов.

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