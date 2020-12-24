Орел, , 09:51 — REGNUM Пандус в жилом многоквартирном доме, где проживает девушка, передвигающаяся на коляске, построен после её обращения к президенту РФ Владимиру Путину и последующего вмешательства прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

После появления в СМИ сообщений о том, что инвалид-колясочник не может покинуть свою квартиру без посторонней помощи, так как установленный пандус слишком крутой для самостоятельного съезда, прокуратура начала проверку. По ее результатам надзорное ведомство направило в суд иск об обязании администрации Орла обеспечить доступность жилого дома для маломобильных групп населения. 23 декабря судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда обращено к незамедлительному исполнению.

Ещё до вынесения приговора в доме начали устанавливать безопасный пандус, в настоящее время он полностью установлен.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка, инвалид первой группы, записала обращения для пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Она рассказала, что уже два года добивается от УК и властей установить пандус, которым могла бы воспользоваться без посторонней помощи.

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