Калуга, , 09:55 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской Думы Андрей Иванов 23 декабря провели приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

В общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Калуге. Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Наталья Тимашкова обратилась в связи с постигшим её несчастьем: в квартире произошёл пожар, сама она получила ожоги, спасти удалось только сумку с документами и кошку. Однокомнатная квартира выгорела полностью, сгорела одежда и все ценности. При тушении пожарные залили расположенные ниже квартиры, подъезд покрылся копотью.

Наталья Михайловна — одинокий пенсионер, долгие годы проработала в медицине, уже 18 лет является членом партии «Единая Россия».

«Мы понимаем, в каком тяжёлом положении оказалась Наталья Михайловна, — сказал Юрий Моисеев. — Поэтому вместе с членами партии, нашей молодёжью решили оказать всю возможную помощь. Уже завтра будут закуплены необходимые для ремонта квартиры материалы. Молодые активисты «Единой России» вместе с волонтёрами помогут с ремонтом и очисткой квартиры и подъезда».

Депутат Андрей Иванов уверен, что совместными усилиями удастся постепенно наладить быт Натальи Михайловны и помочь ей шаг за шагом вернуться к нормальной жизни.

«Мы постараемся оказать необходимую помощь, — подчеркнул Андрей Иванов. — Кроме того следует обратить внимание на управляющую компанию «Губерния», фактически бросившую человека на произвол судьбы. Ранее на эту компанию уже поступало немало жалоб, такие управленцы в нашем городе не нужны«

Юрий Моисеев и Андрей Иванов пожелали Наталья Михайловне счастья и здоровья и подарили телевизор.

«Пусть это будет ваша первая положительная эмоция после всего случившегося, но далеко не последняя, — сказал Юрий Моисеев. — Пусть всё плохое останется в уходящем году, а новый год принесёт вам только счастье и перемены к лучшему».