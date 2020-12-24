Степанакерт, , 09:46 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще 488 беженцев. Об этом 24 декабря сообщили в Минобороны РФ.

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«Сегодня доставлены 488 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны указали, что колонна передвигалась под охраной патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ.

Кроме того, отмечается, что российские военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Помимо этого, миротворцы РФ обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают гражданскую инфраструктуру в регионе.

Помимо того, в российском военном ведомстве уточнили, что общее число беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха с момента прекращения огня в регионе, на сегодняшний день составляет свыше 43 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что российская гуманитарная миссия в Нагорном Карабахе преследует своей целью скорейшее восстановление мирной жизни в регионе.