Киев, 24 декабря 2020, 09:46 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 11 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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По данным министерства, за сутки в стране был госпитализирован 2721 человек, от последствий заражения коронавирусом скончались 223 пациента.
Наибольшее число заразившихся выявили в Киеве и в Запорожской области — 1377 и 774.
Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 1132 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В результате осложнений скончались 17 395 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий ввоз вакцин от коронавирусной инфекции на территорию Украины.
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