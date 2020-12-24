Тунис, , 09:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Туниса заявили о продлении ночного комендантского часа до середины января. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление минздрава.

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Данная мера была принята в соответствии с рекомендациями научного комитета страны по коронавирусу.

С марта в Тунисе было зарегистрировано более 120 000 случаев заболевания COVID-19, но большинство новых случаев заражения приходится на последние месяцы. В министерстве здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса не был зарегистрирован в Тунисе. К апрелю в страну ожидают поступления вакцины, добавили в минздраве.

Официальные данные показывают, что уровень смертности в среднем составляет более 40 в день, а 77% коек интенсивной терапии по всей стране в настоящее время заняты. В стране растет общественное недовольство продолжающимися ограничительными мерами по сдерживанию распространения вируса.