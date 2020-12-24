Владикавказ, , 09:40 — REGNUM В Северной Осетии скончалась директор школы №1 в городе Беслане Лидия Цалиева. Вместе с другими учителями и детьми она была в числе заложников террористов во время теракта 2004 года.

В те трагические дни ей было 72 года. В 2005 году Лидия Цалиева ушла на пенсию. В министерстве образования региона сообщили, что бывший руководитель школы скончалась на 88-м году жизни.

Напомним, 1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, банда террористов взяла в заложники всех, кто находился на празднике. Почти трое суток боевики удерживали 1128 заложников, в числе которых были ученики и педагоги, родители и маленькие дети. В результате штурма здания школы и позже от ранений погибли 334 человека, в том числе 186 детей.