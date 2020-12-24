Фергана, Узбекистан, , 09:39 — REGNUM На центральном фермерском рынке в Фергане сгорела четырехметровая новогодняя ёлка, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Ферганской области Узбекистана.

Новогоднее дерево вспыхнуло 23 декабря в 13:26 (11:27 мск). Пожар удалось потушить через десять минут. В результате происшествия никто не пострадал. В управлении по ЧС призвали не устанавливать ёлки без согласования с профильными ведомствами.

Напомним, 20 декабря во время церемонии открытия главной ёлки в Киеве загорелась гирлянда. Возгорание произошло в результате запуска пиротехники. Огонь потушили огнетушителем.