Челябинск, , 09:20 — REGNUM В Челябинской области за 23 декабря зафиксировали смерть ещё 15 человек с коронавирусом. Эти данные 24 декабря приводит оперштаб.

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От COVID-19 умерли десять человек. Среди них женщины 67, 70, 73, 74, 79 и 82 лет, а также мужчины 57, 59, 61 и 72 лет.

От других заболеваний из жизни ушли пять человек. У 83-летней женщины имелись сахарный диабет и диабетическая нефропатия, у 88-летнего мужчины — диффузный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий, у 84-летнего — острый тромбоз и сахарный диабет, у ещё одного 84-летнего — атеросклеротическая болезнь сердца и лёгочно-сердечная недостаточность, а у 66-летней женщины — сахарный диабет и атеросклероз аорты.