Берлин, , 09:21 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 32 195 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 587 115.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 802 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 28 770.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,184 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (369 058 заразившихся), Бавария (301 881) и Баден-Вюртемберг (221 854).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 24 740 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.