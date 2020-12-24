Тверь, , 09:18 — REGNUM Распоряжение о переносе выходного дня с 26 декабря, субботы, на 31 декабря, четверг, подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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26 декабря станет рабочей субботой, а 31 декабря — выходным четвергом для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Такое же решение распоряжением губернатора рекомендовано принять руководителям других предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением сделать 31 декабря 2020 года выходным по всей России выступил депутат Государственной думы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов 23 декабря на заседании Госсовета, которое провёл президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложение поддержал и рекомендовал регионам принять такие решения на своих уровнях.