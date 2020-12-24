Москва, , 09:17 — REGNUM За последние сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 5508 человек. Об этом 24 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Ещё 5508 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Это на 280 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 5228 пациентов.

По данным штаба, всего в Москве с начала пандемии победили коронавирус 588 280 человек.