Дублин, , 09:26 — REGNUM Ограничения, которые соответствуют максимальному, пятому уровню эпидемиологической опасности и связаны с ростом числа выявляемых носителей коронавируса в Ирландии, начнут вступать в силу с 24 декабря. Об этом 24 декабря сообщает газета The Irish Times.

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Уточняется, что данные меры введены правительством на срок в шесть недель из-за того, что чиновники ирландского минздрава сообщили, что ранее обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса, которая повлияла на скорость распространения инфекции, выявлена на востоке страны.

При этом с 15:00 по местному времени 24 декабря закроются предприятия общепита, которые будут работать только на вынос. С 25 декабря закроются парикмахерские и салоны красоты, а с 26 декабря прекратятся службы в церквях.

Также издание приводит слова министра здравоохранения страны Стивена Доннелли, который назвал ситуацию «очень отрезвляющей» и уточнил, что новые варианты вируса из Южной Африки и Великобритании в сочетании с быстрым ростом уровня заражения во всех возрастных группах означают, что «это самая серьезная ситуация» с тех пор, как он занял данный пост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Ирландии выявлено в общей сложности свыше 82 тыс. носителей коронавируса.