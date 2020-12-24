Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Только 28% жителей Свердловской области не будут работать 31 декабря 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе портала HeadHunter.

По данным проведённого онлайн-платформой исследования, 30% опрошенных на сайте граждан заявили, что будут работать 31 декабря полный день, а ещё 17% уйдут пораньше с работы. 25% пока не знают, какой график им предстоит в последний день уходящего года.

«В целом 84% жителей Среднего Урала согласны с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным днем», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев отказался считать 31 декабря выходным.

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