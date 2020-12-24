Владикавказ, , 09:13 — REGNUM В работе аэропорта столицы Северной Осетии накануне, 23 декабря, произошли сбои. Авиагавань закрыли из-за снегопадов. Летевший из Москвы самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Его пассажиры были доставлены по месту назначения на автобусах, предоставленных авиакомпанией, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Владикавказ».

Из-за непогоды был перенесен в соседний аэропорт «Минеральные Воды» вылет очередного рейса в Москву, который выполняла компания «ЮТэйр».

Что касается 24 декабря, то, согласно данным на табло вылета, в настоящее время аэропорт работает по расписанию. О каких-либо изменениях в работе не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии из-за непогоды накануне, 23 декабря, была закрыта для движения большегрузов Военно-Грузинская дорога.

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