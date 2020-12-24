Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве 24 декабря пойдёт снег, сообщает центр «Фобос».

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится передней частью циклона, из-за чего небо будет хмуриться, осыпаясь небольшим снегом, а температура станет соответствовать своей климатической норме», — говорится в информации.

Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и небольшой снег. В столице ожидается до четырёх градусов ниже нуля, в Московской области — до семи градусов мороза.

Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.