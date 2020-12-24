Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:15 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у четырёх граждан Южной Кореи, работающих на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 470.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 985 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 53 533.

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