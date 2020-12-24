Ижевск, , 09:08 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано два летальных случая.

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Умер мужчина в возрасте 63 лет. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 289 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 23 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 363 человека, из которых один человек умер в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в республике выявили вновь 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 210 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 331 случая.

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