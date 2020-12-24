Абакан, , 09:07 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили об усилении ветра.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра, днём 25 декабря в республике ожидается очень сильный северо-западный ветер c порывами до 25 м/с.

Порывы ветра в горах (метеостанция Ненастная) могут достигать 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске ночью и днём 24 декабря сохранятся неблагоприятные метеоусловия.