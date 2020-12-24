Москва, , 09:04 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале раскритиковал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева (ЛДПР) временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма SARS-CoV-2. По его словам, это либо полная неграмотность, либо пиар:

Задержка рейса

«Депутатам Госдумы надо как-то вникать в вопрос, который они предлагают решать тем или иным способом. Учителя к ним приставлять, что ли. А то вот очередного понесло: предлагает полностью перекрыть границы из-за британской разновидности коронавируса. Иван Сухарев. Пусть с ним сядут и разъяснят подробно про мутации, про их опасность и неопасность, про вирулентность, про чувствительность к вакцинам и так далее. А то это выглядит либо как полная неграмотность, либо как пиар.

Когда-то президенту США было предложение от психолога: имплантировать ключ от «ядерного чемоданчика» в грудь поморника, который неотлучно будет при нем. И, в случае принятия решения об его использовании, президент должен будет лично зарезать поморника и достать этот ключ! Как форма осознания ответственности… Хотя некоторым нашим депутатам и такое не подойдёт — вскроют и не поморщатся…»

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с известием об обнаружении в Великобритании и ряде других стран нового штамма COVID-19, Иван Сухарев обратился с письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Парламентарий, как пишет RT, попросил «рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами».