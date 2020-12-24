Ижевск, , 09:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 декабря выявили вновь 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 210 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 331 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

За последние сутки выписан 201 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 14 567 человек. 289 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики. Днем ранее было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3563 человека. Из их числа 2520 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 757 — в состоянии средней степени тяжести, 198 — в тяжелом состоянии.

Отметим, 212 выявленных за сутки заражений — это максимальный показатель прироста инфицированных в Удмуртии, который впервые был зафиксирован по состоянию на 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля по настоящее время в Воткинске, Воткинском и Шарканском районах специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками управления МВД проверили 425 объектов торговли, транспорта, общепита, а также предприятий сферы услуг. Основная масса нарушений масочного режима выявлена на объектах торговли.

По итогам проверок было составлено 14 протоколов об административном правонарушении, выписано штрафов на общую сумму 310 тыс. рублей, деятельность пяти магазинов была временно приостановлена по решению судов.

Читайте также: В Удмуртии нарушителям масочного режима выписали штрафы на 310 тыс. рублей