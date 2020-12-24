Ставрополь, , 09:02 — REGNUM Строительство, ремонт и реконструкция более 300 медицинских объектов запланировано на Ставрополье за ближайшие четыре года. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, комментируя повестку совместного заседания Госсовета РФ и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 23 декабря под председательством президента России Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит заседание обновлённого Госсовета – трансляция»

«За ближайшие четыре года мы планируем привлечь на модернизацию первичного звена здравоохранения более 9 млрд рублей федеральных средств. В наших планах — построить, отремонтировать и реконструировать более 300 медицинских объектов на территории края», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Губернатор также сообщил, что в течение ближайших десяти лет на Ставрополье планируется построить более 12 млн кв. метров жилой площади и улучшить городскую инфраструктуру. Также до 2030 на развитие сельских территорий планируется направить около 12 млрд рублей в рамках программы комплексного развития.

Добавим, что в заседании, состоявшемся в режиме видеоконференции, приняли участие члены федерального правительства, главы регионов России. Основной темой мероприятия стала реализация указа президента о национальных целях развития РФ на период до 2030 года.