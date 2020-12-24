Уфа, , 09:02 — REGNUM Водителя автомобиля, насмерть сбившего пешехода, разыскивают в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 23 декабря в Стерлитамакском районе в с. Айгулево автомобиль сбил 60-летнего мужчину, который получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время стражи порядка ведут розыск неустановленного водителя, который причастен к данной аварии. Сотрудники правоохранительных органов просят жителей, в случае наличия значимой информации по этому ДТП, сообщить об этом в полицию.

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