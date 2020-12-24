Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Разработанная американской компанией Moderna вакцина от COVID-19 сможет обеспечить защиту от выявленного в Британии мутировавшего варианта коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что специалисты Moderna провели исследование плазмы крови, взятой у животных и людей, привитых их вакциной, на предмет иммунитета к нескольким обнаруженным после начала пандемии вариантам SARS-CoV-2.

«Было установлено, что вакцина сохраняет свою эффективность», — говорится в сообщении.

Основываясь на этих данных, в Moderna ожидают, что полученный от вакцины иммунитет будет предоставлять защиту от вариантов SARS-CoV-2, описанных недавно в Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название A701V, была выявлена в Малайзии.

Кроме того, национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) обнаружил в ходе второй волны COVID-19 три новых разновидности коронавирусной инфекции.

Ранее новый штамм коронавируса выявили в Великобритании и Южно-Африканской Республике. В связи с этим ряд стран ограничил авиасообщение с этими государствами. Тем не менее пока никаких подробных данных о новом штамме SARS-CoV-2 не сообщается.