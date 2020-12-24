Красноярск, , 08:52 — REGNUM Каждый пятый медик в Красноярском крае был заражён коронавирусом и переболел COVID-19. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил губернатор региона Александр Усс.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по словам Усса, в настоящее время в регионе продолжается вакцинация от COVID-19.

«Сейчас идет кампания, прививки ставятся, прежде всего, медикам. Тем, кто непосредственно работает в «красных зонах» и ещё не переболел», — отметил руководитель региона.

Он напомнил, что в Красноярский край поступило 2480 доз вакцины. До конца года ожидается поступление ещё 1000 доз.

«По сообщениям наших федеральных коллег, в первой половине года (первом квартале) в край будет поставлено до 1 млн вакцин. Это означает, что 1/3 населения может получить такие прививки», — подчеркнул Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае по состоянию на 23 декабря выявлено 43 907 носителей коронавируса.