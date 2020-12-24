Ставрополь, , 08:52 — REGNUM Пять человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 23 декабря. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 685, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По состоянию на утро 24 декабря, на Ставрополье зарегистрировано почти 33,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне в регионе инфекцию выявили у 242 человек, что стало третьим по величине суточным приростом с начала пандемии. Выздоровели в крае более 29,9 тыс. носителей COVID-19, 224 из них были сняты с медицинского наблюдения за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставрополья в очередной раз продлил в крае действие режима самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, на этот раз он установлен до 21 января 2021 года. При этом режим всеобщей самоизоляции, введенный в регионе в конце марта, был снят 11 июня.

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