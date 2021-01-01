Москва, 1 января 2021, 03:45 — REGNUM В новогодние каникулы — с 1 по 10 января 2021 года — горячая линия по коронавирусу продолжит работать в штатном режиме, сообщается на портале мэра Москвы.
Позвонив на горячую линию можно заказать бесплатную доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. Также ежедневно с 08:00 до 21:00 продолжит работать кол-центр для доноров плазмы.
Позвонить на горячую линию по коронавирусу можно по телефону:
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