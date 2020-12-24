Бали, Индонезия, , 08:46 — REGNUM Французский предприниматель, занимающийся недвижимостью, был арестован полицией на Бали за хранение наркотиков и трех единиц огнестрельного оружия, сообщает Antara.

Известно, что французский предприниматель работал в сфере недвижимости и долгое время жил на Бали.

Подозреваемому грозит от 4 до 12 лет тюрьмы за хранение наркотиков и незаконное хранение оружия, а также штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии обвинили девять солдат в убийстве двух гражданских лиц в регионе Папуа.

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