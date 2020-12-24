Таллахасси, США, , 08:45 — REGNUM Рок-музыкант из США Лесли Уэст, являющийся одним из основателей группы Mountain, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 24 декабря сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на брата музыканта — Ларри Уэста Вайнштейна.

Как рассказал брат покойного, 21 декабря Лесли Уэста, который находился у себя дома в американском штате Флорида, доставили в больницу с сердечным приступом. С этого момента он не приходил в сознание и скончался от остановки сердца.

Отметим, Лесли Уэст является одним из основателей, вокалистом и гитаристом образованной в 1969 году группы Mountain, которая известна благодаря своему хиту Mississippi Queen («Королева Миссисипи») с альбома 1970 года Climbing! Песня использовалась в саундтреках, включая телесериалы The Americans и The Simpsons.