Москва, , 08:39 — REGNUM В 2020 году приготовление классического салата «Мимоза» на новогодний стол обойдётся для жителей России не намного дороже, чем в 2019 году. По данным специалистов платформы фискальных данных «Такском», которые на основе анализа свыше 23 млрд кассовых чеков подсчитали индекс этого блюда, цена на ингредиенты для этого салата выросла на 3%.

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Так, продукты питания для приготовления порции мимозы на семью из четырёх человек в декабре 2020 года обойдутся в 289,75 рубля, сообщает RT. Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 129 рублей.

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Необходимое количество майонеза для заправки салата обойдётся в 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, яйца — 20,4 рубля, морковь и репчатый лук — 7,75 рубля и 3,9 рубля соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», традиционное блюдо для новогоднего стола — салат оливье — в 2020 году обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Так, на приобретение продуктов питания для приготовления порции традиционного блюда на семью из четырёх человек в этом году придётся потратить 355,6 рубля.

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