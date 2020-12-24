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Подборка новостей и комментариев о взаимодействии Казахстан и Таджикистана.

Страны активно взаимодействовали в 90-х, во время гражданской в Таджикистане Казахстан приложил серьезные усилия для прекращения огня. Для Таджикистана Казахстан играет роль балансира, сдерживающего возможную экспансию Узбекистана.

Таджикистан поставляет в Казахстан алюминий и хлопок, Казахстан - нефтепродукты и муку. Среди основных внешнеторговых партнеров Таджикистана Казахстан занимает второе место.

Казахстан является основным путем транзит таджикских товаров на пути в Россию.