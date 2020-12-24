Нур-Султан, 24 декабря 2020, 08:38 — REGNUM Сто мобильных казахстанских аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) получил Таджикистан, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Аппараты «Кокчетав-4П» направлены автомобильным транспортом 22 декабря. В министерстве отметили, что гуманитарная помощь соседней республике оказана в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отметим, аппараты ИВЛ «Кокчетав-4П» выпускаются на предприятии «Тыныс» в казахстанском городе Кокчетаве. Мощность производства составляет 500 аппаратов в месяц. Стоимость — 750 тыс. тенге ($1777) за единицу.
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