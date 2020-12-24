Ставрополь, , 08:38 — REGNUM Бывший министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игорь Васильев, приговоренный к пяти годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, освободился по УДО, пишет «Комсомольская правда». Чиновник пробыл в колонии около года.

Ранее следствие установило, что Васильев без проведения конкурентных процедур содействовал заключению трех госконтрактов на ремонт дорог на Ставрополье. Министр рекомендовал главам поселений, в которых планировались работы, вводить режим ЧС, во время которого можно не проводить аукционы. Тем самым контракты были «отданы» фирмам, которые рекомендовал чиновник.

Расследование и слушание по делу шли два года, все это время Васильев находился в СИЗО. В октябре 2019 года Промышленный районный суд Ставрополя приговорил его к пяти годам колонии общего режима. В марте текущего года Ставропольский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу экс-министра, оставил приговор без изменения.

«Срок осужденного сократился до двух лет из-за того, что день пребывания в СИЗО считается за полтора дня в тюрьме. После приговора ему [Васильеву] оставалось сидеть два года. В 2020 году его освободили по УДО», — цитирует «КП» источник.

Отмечается, что Васильев уже назначен советником директора госучреждения «Стававтодор», которое находится в ведомстве министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Об этом пишет и ряд местных СМИ.