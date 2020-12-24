Салехард, , 08:37 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе перевели в резерв ещё 200 коек в ковидных госпиталях. Сократилось количество ямальцев, нуждающихся в госпитализации, сообщает пресс-служба главы региона.

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Койки сокращаются в Ноябрьске, Тарко-Сале, Салехарде, Муравленко, Тазовском, Новом Уренгое.

«Если сравнивать потребность в госпитализации в декабре и октябре-ноябре, то можно с уверенностью говорить о том, что потребность в госпитализации снизилась в два раза. Если ранее в округе было занято 1800 коек для лечения больных коронавирусом, то сейчас это количество не превышает 900», — пояснила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

При необходимости сокращённые можно быстро вновь ввести в строй, отметила Мария Захарова.