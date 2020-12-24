Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве в длинные новогодние каникулы — с 1 по 10 января 2021 года горячая линия по коронавирусу продолжит работать в штатном режиме, сообщается на портале мэра столицы.

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Также ежедневно с 08:00 до 21:00 продолжит работать кол-центр для доноров плазмы и горячая линия «Говори руками» для москвичей с нарушениями слуха.

Горожане, которым рекомендовано соблюдать домашний режим, могут позвонить и заказать бесплатную доставку лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, кормов для животных и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с 4 декабря начала работать бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса.

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