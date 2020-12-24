Якутск, , 08:34 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ежегодном послании Госсобранию рассказал, как республика боролась с пандемией коронавируса, подчеркнув, что была проведена перестройка жизнедеятельности региона для защиты здоровья людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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В кратчайшие сроки было мобилизовано здравоохранение: организованы инфекционные отделения, больницы оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты.

«Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличился с 435 коек до 3071», — отметил глава Якутии.

Расстановка медицинских кадров позволила обеспечить больницы квалифицированными врачами, средним и младшим медперсоналом. Мощность 15 лабораторий доведена до семи тысяч ПЦР-тестов в сутки. За всё время пандемии тестирование прошли более 760 тыс. жителей Якутии.

Большую помощь оказало правительство РФ. Уже на борьбу с COVID-19 направлено 10 млрд 900 млн рублей — 7,5 млрд из федерального и 3 млрд 400 млн рублей из республиканского бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый эпидемиологический подъём в России может порождать уже циркулирующий коронавирус, для этого не обязателен его завоз из других стран, сообщил журналистам заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.