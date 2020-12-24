Москва, , 08:28 — REGNUM В Крыму развернут два госпиталя для оказания помощи пациентам с COVID-19, соответствующее указание дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развёртыванию двух госпиталей в Республике Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Так, для этого личный состав одного медотряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь. Второй совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что новые ковидные госпитали будут построены Министерством обороны в Ялте и Симферополе. С соответствующей просьбой к российскому лидеру обратился глава региона Сергей Аксёнов, поскольку в Крыму наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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