Нефтекамск, Башкирия, , 08:23 — REGNUM Глава администрации Нефтекамска в Башкирии Ратмир Мавлиев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По его словам, в настоящее время он находится на больничном, изучает дополнительные ресурсы и возможности для развития города, поскольку хочет, чтобы Нефтекамск участвовал во всех федеральных проектах и был в авангарде событий России.

Мавлиев сообщил, что руководство города подало заявку для участия в конкурсе «Моя дорога». В случае победы, город сможет стать пилотной площадкой инициативного проектирования улично-дорожной сети вместе с Агентством стратегических инициатив. Таким образом, появится возможность внедрить прогрессивные решения и вовлечь жителей в эти процессы.

Он также призвал жителей беречь себя и своих близких и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: В РАН назвали способ остановить мутации коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 417 случаев внебольничной пневмонии