Алма-Ата, Казахстан, , 08:18 — REGNUM Вызов на дом Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники запретил главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин, сообщает 24 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующее постановление.

Ограничения вводятся с 25 декабря по 5 января. Кроме того, запрещается проводить спортивные и зрелищные мероприятия, выставки, форумы, конференции с участием болеет 10 человек. Запрещено проводить новогодние мероприятия во всех организациях.

Отметим, по состоянию на 24 декабря в Казахстане выявили 149,5 тыс. случаев заражения коронавируса, выздоровели 135 тыс. пациентов, скончались 2,2 тыс. человек.