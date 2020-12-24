Нью-Йорк, США, , 08:17 — REGNUM Штраф в $1 тыс. ждет всех лиц, прибывающих из Великобритании в американский город Нью-Йорк, за отказ от прохождения обязательного карантина по коронавирусу, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

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Он напомнил об опасной ситуации на территории британского королевства из-за недавно выявленной новой разновидности SARS-CoV-2. По его словам, каждый, кто прилетит из Великобритании, получит соответствующее распоряжение о самоизоляции.

Градоначальник отметил, что при этом с указанных лиц потребуют предоставить информацию о месте пребывания в США после приезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря власти Болгарии объявили об отмене ранее введенного запрета на авиаперелеты в Великобританию и обратно.

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