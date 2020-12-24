Москва, , 08:16 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 позволит остановить мутацию коронавируса, заявил заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин.

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По его словам, чем больше распространяется коронавирус, тем больше он мутирует, тем больше вероятность, что он создаст «какие-нибудь проблемы».

«Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Профессор добавил, что последующие мутации коронавирусной инфекции могут стать более вызвать более тяжелые для человека последствия.

Напомним, ранее стало известно, что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название A701V, была выявлена в Малайзии.

Кроме того, национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) обнаружил в ходе второй волны COVID-19 три новых разновидности коронавирусной инфекции. Ранее новый штамм коронавируса выявили в Великобритании и Южно-Африканской Республике. В связи с этим ряд стран ограничил авиасообщение с этими государствами. Тем не менее пока никаких подробных данных о новом штамме SARS-CoV-2 не сообщается.

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