Бразилиа, , 08:18 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 46,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 46 696 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 365 517.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 691 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 189 220.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 404 356 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 55 202 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.